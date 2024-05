Цього місяця Sony трохи спізнилася з традиційним анонсом роздачі ігор у сервісі PS Plus і оприлюднила його не в останніх числах квітня, а тільки зараз. Так, у травні всі передплатники всіх тарифів, включно з базовим PS Plus Essential, зможуть додати до своєї бібліотеки наступні тайтли:



EA Sports FC 24 Standard Edition (PS4, PS5)

Футбольний симулятор від Electronic Arts, перша гра у серії EA Sports після завершення партнерства з FIFA.



Ghostrunner 2 (PS5)

Кіберпанк-платформер від першої особи з дуже швидким геймплеєм, сиквел Ghostrunner (2020), що вийшов у 2023 р.



Tunic (PS4, PS5)

Фентезійна пригодницька гра з ізометричною перспективою, в якій гравець керує антропоморфною лисицею.



Destiny 2: Lightfall (PS4, PS5)

Останнє на сьогодні доповнення популярного багатокористувацького шутера. Для гри потрібна базова версія Destiny 2, яка доступна безплатно у PlayStation Store.



Додатково у травні Sony роздаватиме передплатникам PS Plus The EA Sports FC 24 Ultimate Team Starter Pack – стартовий пак, що включає 11 футболістів.

Роздача стартує 7 травня, а поки діє попередня пропозиція: поки що у всіх бажаючих залишається час забрати в PS Plus ігри квітня. Нагадаємо, це Immortals of Aveum, Minecraft Legends та Skul: The Hero Slayer.