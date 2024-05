Microsoft разом із анонсом нових комп’ютерів Copilot+ оголосила про нову технологію для ігор – автоматичну суперроздільну здатність або ж Auto SR. Це – технологія, яка автоматично знижує роздільну здатність відтворення гри для збільшення кадрів, а потім використовує ШІ для забезпечення розширених візуальних ефектів високої чіткості.

Технологія працюватиме лише на комп’ютерах із процесорами Snapdragon X та автоматично вмикатиметься в іграх, які мають емульовані внутрішні платформи x64, ARM64 чи ігри на DirectX 11/12. Серед ігор, які вже отримали Auto SR, є Borderlands 3, God of War, The Witcher 3, Sekiro: Shadows Die Twice та Dark Souls III.

Підтримку технології також можна перевірити на сайті worksonwoa.com, який показує інші доступні на ARM ігри.

Серед інших вимог також є версія Windows 11 24H2 або вище та мінімальна роздільна здатність екрана 1080p. Auto SR неможливо використовувати одночасно з HDR, тож для відтворення HDR-вмісту автоматичне суперрозширення доведеться вимикати.

Microsoft також дозволить вмикати цю технологію для додаткових ігор у налаштуваннях графіки. Якщо залишити її просто ввімкненою, Auto SR почне поширювати змінену роздільну здатність на інші програми, якщо ви виключитеся з гри за допомогою клавіш Alt + Tab.

Це може призвести до зникнення непідтримуваної роздільної здатності з меню внутрішніх настройок гри, щоб спростити вибір режиму, що підтримується автоматично.

Або ж альтернативно користувачі зможуть налаштовувати Auto SR для кожної гри індивідуально.