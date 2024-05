Під час презентації Microsoft Build 2024 компанії Microsoft та Qualcomm представили сайт Works on Windows on Arm, на якому відстежують те, як ті чи інші ігри працюють на ARM-пристроях. Про це повідомляє The Verge.

На сайті вже доступна інформація про понад 1480 ігор, які були протестовані на Surface Laptop.

Сайт має кілька відповідних позначок для протестованих ігор – Perfect, Playable, Runs та Unplayable. Вони демонструють, наскільки добре працюють чи не працюють ігри на ARM-пристроях.

Для того, щоб отримати Perfect, гра повинна працювати у 1080p у 60 кадрів у секунду, а Playable – 30 к/c, 1080p. Runs – працює з багами та проблемами, а Unplayble – не запускається через античит чи інші технічні проблеми.

Перейшовши на сторінку на Windows on Arm Ready Software гри також можна знайти, на якому процесорі тестували та скільки оперативної пам’яті використовували, скільки кадрів за секунду змогла видавати гра та навіть, коли вона була протестована. На жаль, на сайті не вказують, які налаштування графіки використовували для тестування.

Зараз серед недоступних до гри є Fortnite, League of Legends, Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Valhalla, PUBG, Valorant та ще 12 ігор. Водночас 747 ігор позначені як Perfect. Однак у компанії Linaro, яка відповідає за Windows on Arm Ready Software, кажуть, що її позначки не варто сприймати як гарантію.