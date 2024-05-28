Представлена восени минулого року Lenovo Legion Go була дуже цікавою ігровою системою на Windows, але розміри робили її не дуже “портативною” (вага пристрою становить майже 900 г), та й ціна на старті була вищою, ніж у конкурентів — цілих 800 євро.

І от зараз ресурс Windows Central повідомляє, що згідно з “джерелами, знайомими з планами Lenvovo”, компанія працює над компактнішою версію системи – Legion Go Lite.

У новій моделі використовуватиметься той самий APU AMD Ryzen Z1 з графікою AMD RDNA, тож можна сподіватися, що у сенсі потужності системи новий пристрій принципово не поступатиметься оригінальній версії.

Найбільш імовірною відмінністю у Lite-версії стане менша діагональ екрана. Legion Go має найбільший екран з-поміж усіх портативних систем — цілих 8,8 дюймів, тоді як у конкурентів зазвичай 7”. Також дуже можливо, що нова консоль позбудеться знімних джойстиків — як Nintendo Switch Lite.

Крім того, очікується, що новинка стане дешевшою — можливо, шляхом використання звичайного чипсета AMD Z1 замість версії Z1 Extreme. Коли очікувати Legion Go Lite у продажу, поки невідомо, але офіційний анонс з більш конкретною інформацію, судячи з усього, вже не за горами.