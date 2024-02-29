На виставці MWC 2024 оголосили щорічних переможців премії Global Mobile (GLOMO) Awards. Google Pixel 8 отримав нагороду в категорії «Найкращий смартфон», випередивши iPhone 15 Pro, Galaxy S23, Z Flip5 та OnePlus Open/Oppo Find N3, повідомляє GSMArena.

Також у категорії «Пристрої» перемогли:

«Проривний та інноваційний пристрій»: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

«Найкращий підключений споживчий пристрій»: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra;

«Найкращий на виставці»: Honor Magic V2 RSR Porsche Design.

У номінації «Проривний та інноваційний пристрій» до списку номінантів потрапили кремнієво-вуглецевий акумулятор Magic V2, зобов’язання Google щодо 7-річного оновлення своїх смартфонів та можливості штучного інтелекту в галузі візуалізації. Судді вирішили, що саме новітній чипсет Qualcomm заслуговує на нагороду за основні апаратні та програмні інновації в смартфонах.

Galaxy Tab S9 Ultra мав у своїй номінації досить різноманітних конкурентів: Motorola Defy 2 із супутниковим зв’язком від Bullitt, HTC Vive XR Elite, Huawei Watch Ultimate та окуляри RayNeo Air2 XR Glasses.

Зрештою планшет Samsung здобув перемогу, оскільки був визнаний найкращим повсякденним електронним пристроєм або гаджетом, який надає користувачам нові та розумні додатки, ефективність та функціональність вдома або в дорозі.

Загалом нагороди було присуджено в шести категоріях. Із повним переліком переможців можна ознайомитися за посиланням.

До слова, місяць тому смартфони Google Pixel 8 та 8 Pro отримали новий колір, функції та термометр для тіла.