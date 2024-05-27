У YouTube Music для Android з’явилася функція, яка нагадує Shazam. Її користувачі зможуть шукати пісні, наспівуючи або насвистуючи їх своєму смартфону. Про це повідомляє The Verge.

Ця функція позначена символом хвилі та з’являється поруч із символом мікрофона, коли ви натискаєте на кнопку пошуку у верхньому правому куті програми.

За інформацією видання, функція працює напрочуд швидко та доволі точно. Вона розпізнає більшість відтворюваних пісень, хоча, звісно, без промахів не обходиться.

У минулі місяці нову опцію помітили також деякі користувачі YouTube Music для iOS. Широкого розповсюджена вона поки не набула, але потенційно може стати чудовою заміною Shazam.