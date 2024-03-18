У деяких користувачів YouTube Music на iOS почала з’являтися функція пошуку пісні на кшталт Shazam. Такою інформацією поділився користувач Izmir_Stinger на Reddit.

Кнопка для виклику нової функції з’являється поруч із опцією голосового пошуку.

Користувачі зможуть знайти пісню, якщо вона вже десь грає, або наспівавши її. Далі система визначить, що це за пісня та покаже її у бібліотеці YouTube Music.

Подібна функціональність вже доступна у багатьох інших сервісах Google, зокрема й на смартфонах Pixel. А кілька місяців тому подібна опція почала з’являтися й на YouTube.

Наразі така кнопка з’явилася в дуже обмеженої кількості користувачів, Google також не давав жодних коментарів щодо нової функціональності.