У деяких користувачів YouTube Music на iOS почала з’являтися функція пошуку пісні на кшталт Shazam. Такою інформацією поділився користувач Izmir_Stinger на Reddit.

Кнопка для виклику нової функції з’являється поруч із опцією голосового пошуку.

В YouTube Music з’явиться функція пошуку пісні

Користувачі зможуть знайти пісню, якщо вона вже десь грає, або наспівавши її. Далі система визначить, що це за пісня та покаже її у бібліотеці YouTube Music.

Подібна функціональність вже доступна у багатьох інших сервісах Google, зокрема й на смартфонах Pixel. А кілька місяців тому подібна опція почала з’являтися й на YouTube.

Наразі така кнопка з’явилася в дуже обмеженої кількості користувачів, Google також не давав жодних коментарів щодо нової функціональності.