Днями Microsoft зробила великий анонс майбутньої Windows 11 на ARM-пристроях, і однією з дуже цікавих нових функцій стала Recall – вона дозволить швидко та легко знаходити та повертатися до попередніх активностей, документів, чатів тощо.

Звісно, для її роботи потрібна Windows 11 24H2 і комп’ютери Copilot+ на новенькому чипсеті Snapdragon X з нейронним процесором NPU, що був розроблений спеціально для штучного інтелекту. Але ентузіасти досить швидко змогли запустити Recall на значно скромнішому “залізі”.

Так, користувач X з ніком Albacore оприлюднив пост, в якому показав скриншоти функціональної Recall на системі зі Snapdragon 7c+ Gen3.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1 — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 25, 2024

У цього пристрою, звісно, немає ніякого процесора NPU для ШІ-операцій, а оперативної пам’яті лише 3,4 ГБ — при тому, що офіційні вимоги зазначають 16 ГБ як мінімально необхідну ємність. Попри все це, Recall, за словами Albacore, працює “на диво добре”.

Автор обіцяє згодом оприлюднити детальну інструкцію для власників Surface Pro X та інших ARM-девайсів на Windows.