Днями Microsoft зробила великий анонс майбутньої Windows 11 на ARM-пристроях, і однією з дуже цікавих нових функцій стала Recall – вона дозволить швидко та легко знаходити та повертатися до попередніх активностей, документів, чатів тощо.

Звісно, для її роботи потрібна Windows 11 24H2 і комп’ютери Copilot+ на новенькому чипсеті Snapdragon X з нейронним процесором NPU, що був розроблений спеціально для штучного інтелекту. Але ентузіасти досить швидко змогли запустити Recall на значно скромнішому “залізі”.

Так, користувач X з ніком Albacore оприлюднив пост, в якому показав скриншоти функціональної Recall на системі зі Snapdragon 7c+ Gen3.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight

Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 25, 2024