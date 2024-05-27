Соціальні мережі переповнені прикладами того, як пошук Google на основі штучного інтелекту дає користувачам дивні поради. Тепер компанія намагається видалити деякі незвичні відповіді. Про це пише The Verge.

Йдеться про “Огляди штучного інтелекту” (AI Overview), які Google нещодавно запустив у США. Доволі скоро користувачі звернули увагу на те, що система дає хибні відповіді. Приміром, в одному випадку пошук порадив додати клей до рецепту піци, щоб із неї не з’їжджав сир. В іншому – пропонував їсти каміння.

Звісно, все це стало приводом для появи численних мемів. Попри це Google продовжує стверджувати, що його продукт здебільшого надає користувачам “високоякісну інформацію”.

“Багато з прикладів, які ми бачили, були незвичайними запитами, і ми також бачили приклади, які були підроблені або які ми не змогли відтворити”, – розповіли в компанії.

Також у Google визнають, що вживають “швидких заходів”, щоб видалити відповіді на певні запити “там, де це доречно згідно з нашою політикою щодо контенту”. Такі приклади компанія використовує для розробки більш широких удосконалень систем, деякі з яких вже почали запроваджуватися.

Разом із тим ситуація викликає подив громадськості. Річ у тім, що Google давно тестував AI Overview – функцію запустили в бета-версії в травні 2023 року як Search Generative Experience. За твердженнями гендиректора гіганта Сундара Пічаї, за цей час компанія обслужила понад мільярд запитів.