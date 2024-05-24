Стартап Daylight Computer представив планшет DC-1, який вони називають новим типом “компʼютера”, що не викликає залежність та не відвертає увагу, а також є кориснішим для здоровʼя пристроєм.

“Бачення Daylight полягає у тому, щоб створити цілу екосистему здоровіших, гуманніших комп’ютерів, які поважають наше здоров’я, увагу та свободу”, – пише компанія на своєму сайті.

Планшет працює на операційній системі Android та дозволяє встановлювати потрібні застосунки, зокрема виробник пише про Notion, Spotify, Pocket Casts та ChatGPT.

Daylight Computer має 10,5-дюймовий Live Paper схожий на e-ink дисплей з роздільною здатністю 1600х1200 точок, частота якого досягає 60 Гц. Таким чином, це перший пристрій з екраном з “електронного паперу”, який оновлюється зі швидкістю стандартного рідкокристалічного дисплея.

Серед іншого, завдяки e-ink екрану, цей пристрій також можна використовувати як електронну книгу для читання цифрових книг. Компанія також стверджує, що планшет зручніше використовувати на сонці, а також, що він може витримати цілий день користування на одному заряді. Пристрій також має підтримку пера Wacom, яке не потрібно заряджати, проте інші його характеристики не уточнюються.

Daylight Computer DC-1 використовує операційну систему Sol:OS на основі Android 13. Серед іншого планшет має чип MediaTek Helio G99, сховище на 128 ГБ, 8 ГБ оперативної пам’яті, акумулятор на 8000 мА•год, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. MicroSD слот та порт Type-С для зарядки. Вага планшета складає 550 грам.

Проте вартість пристрою складає $729, що ставить його в один ряд з преміум-планшетами, як новий 13-дюймовий iPad Air.