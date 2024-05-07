Apple офіційно представила два нових iPad Air. Один з них з уже звичним 11-дюймовий та цілком новий 13-дюймовий планшет.

Обидва планшети отримали процесор M2 і за словами компанії вони будуть на 50% швидшими за попереднє покоління iPad Air з процесорами M1 та у 3 рази швидші у порівнянні з Air з чипом A12 Bionic.

Під час презентації Джон Тернус, старший віцепрезидент розробки розповів, що компанія переосмислює роль iPad Air у лінійці планшетів. Та зауважив, що вона була розроблена Apple з метою дати користувачам якомога більше функцій з iPad Pro, але за більш доступною ціною.

Також нові iPad Air отримали підтримку Apple Pencil другого покоління та Magic Keyboard, що були раніше доступні лише для iPad Pro, а також нового Apple Pencil Pro. Цікаво, що з офіційного сайту Apple також можна замовити українську клавіатуру.

Серед іншого нові планшети матимуть сховище на мінімум 128 ГБ з максимальною місткістю до 1 ТБ, сканер відбитків пальців Touch ID, дисплеї Liquid Retina, Wi-Fi 6E, стерео динаміки та 4 кольори.

Також оновленні планшети отримали фронтальну ультрашироку 12-мегапіксельну камеру, яка тепер розташована вздовж горизонтального краю iPad Air.

Ззаду планшет також матиме 12-мегапіксельну широку камеру, яка може знімати відео 4K із підтримкою уповільненої зйомки 240 кадрів/с.

Під час презентації планшетів не обійшлося без згадки штучного інтелекту. Нові iPad Air оснащені 16-ядерним нейронним процесором, який за словами Apple на 40% швидший, ніж M1. Разом з тим планшети отримали прискорювач машинного навчання у центральному та графічному процесорі.

Ціна за базову 11-дюймову модель iPad Air в США починається з $599, а за модель з 13-дюймовим екраном – $799 і обидва планшети вже доступні для замовлення, а їх доставка розпочнеться 15 травня.