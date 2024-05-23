Компанія Tesla підштовхує своїх постачальників до того, щоб вони почали виробляти ключові компоненти за межами Китаю і Тайваню. Про це повідомляє Asia Financial із посиланням на Nikkei Asia.

До таких заходів автовиробник вдається навіть попри те, що гендиректор Tesla Ілон Маск активізує зусилля, спрямовані на більш активне просування на китайський автомобільний ринок.

За інформацією видання, Tesla попросила своїх постачальників друкованих плат, дисплеїв та систем електронних блоків управління, перенести виробництво з цих ринків вже наступного року.

У своєму повідомленні постачальникам Tesla послалася на зростаючі геополітичні ризики в Китаї напередодні президентських виборів у США в листопаді.

Постачальники, з якими зв’язалися в Nikkei, повідомили, що, хоча інші американські автовиробники, такі як Ford і General Motors, також робили подібні запити, Tesla була “найбільш агресивною”.

До слова, недавно повідомлялося, що Tesla продовжує реалізацію плану з використання даних із Китаю для тренування своєї системи безпілотного керування Full Self Driving. У компанії розглядають можливість обробляти їх безпосередньо у Китаї.