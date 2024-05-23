Сім’я семиразового чемпіона світу з перегонів Формула-1 Міхаеля Шумахера отримала €200 тисяч компенсації від німецького таблоїда Die Aktuelle за “інтерв’ю” з гонщиком, яке насправді було згенероване за допомогою штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Представниця родини підтвердила рішення Мюнхенського трудового суду та мирову угоду медіагрупи Funke, яка є видавцем журналу Die Aktuelle, але не надала жодних додаткових коментарів.

Торік також було звільнено редактора журналу, а медіагрупа попросила вибачення перед родиною.

У квітні минулого року німецький таблоїд Die Aktuelle опублікував нібито перше за довгий час інтерв’ю з Міхаелем Шумахером, але лише наприкінці статті додав, що воно було згенероване за допомогою штучного інтелекту Character.ai.

Текст рекламували як першу появу гонщика після того, як він отримав черепно-мозкову травму під час гірськолижної прогулянки в Альпах у 2013 році.

Зараз відомо, що Шумахер продовжує проходити терапію, але його родина тримає всі подробиці у таємниці, кажучи, що “приватне є приватним”.