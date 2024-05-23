Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив відео з Ліамом Гемсвортом в ролі Ґеральта з Рівії, якого він зіграє в четвертому сезоні серіалу “Відмак” / The Witcher.

Австралійський актор замінить британську кінозірку Генрі Кавілла, який втілював образ Ґеральта впродовж перших трьох сезонів популярного серіалу.

Зміна акторського складу спровокувала чимало дискусій з боку фанатів. Деякі з них доволі критично поставилися до заміни, інші – навпаки закликали дати австралійцю шанс проявити себе у новій для себе ролі.

У короткому ролику під назвою “Перший погляд” нарешті можна побачити Ліама Гемсворта в образі Ґеральта. Проте робити якісь висновки поки, звісно, зарано.

Недавно стало відомо, що Netflix розпочав роботу над четвертим сезоном серіалу “Відьмак” та вже планує п’ятий сезон, після якого проєкт закриють. Два заключні сезони охоплюватимуть події останніх трьох книг серії: “Хрещення вогнем”, “Вежа Ластівки” та “Володарка Озера”.

Відео українською:

Відео англійською: