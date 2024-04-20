Netflix розпочав роботу над четвертим сезоном популярного серіалу “Відьмак” / The Witcher та вже планує п’ятий сезон, після якого проєкт закриють. Про це йдеться в повідомленні у соцмережі X.

“Це офіційно, 4 сезон “Відьмака” вже у виробництві. Але це ще не все, ми вже плануємо 5 сезон, який стане фінальним і приведе це епічне шоу до гідного завершення. До зустрічі на Континенті”, – йдеться в повідомленні проєкту.

Тут також оприлюднили відео, яке демонструє роботу над четвертим сезоном серіалу Netflix.

Два заключні сезони охоплюватимуть події останніх трьох книг серії: “Хрещення вогнем”, “Вежа Ластівки” та “Володарка Озера”.

Нагадаємо, що в 2023 році вийшов третій сезон відомого серіалу Netflix. Тоді стало відомо про четвертий сезон, у якому Генрі Кавілл більше не гратиме роль Ґеральта з Рівії – його замінить Ліам Хемсворт.