Microsoft випускає наступне оновлення Windows 11 у межах Release Preview. Це – останній етап тестування перед тим, як оновлення 24H2 стане доступним для всіх користувачів, повідомляє The Verge.

Отримати оновлення раніше офіційного релізу можна за допомогою опції Windows Insider у розділі Windows Update.

Microsoft вдосконалила енергозбереження. Новий режим зменшує споживання енергії, знижуючи продуктивність системи, щоб заощадити час роботи від акумулятора на ноутбуках. Новий режим працюватиме на звичайних ПК.

Windows 11 24H2 включає підтримку фону HDR, що дозволяє використовувати зображення JXR як фон для шпалер.

В оновленні також з’явиться команда sudo для розробників. Виконання команди можна буде налаштувати у трьох режимах: у новому вікні, з вимкненим введенням та у рядку. Режим “у рядку” найбільш схожий на sudo у Linux, тоді як інші два режими є більш обмеженими.

Microsoft також додала можливість створювати 7-zip і TAR-архіви у Провіднику файлів, а також прокручувати спливаюче вікно швидких налаштувань, яке з’являється над панеллю завдань.

Ще в оновленні з’явиться функція на основі штучного інтелекту Voice Clarity, яка прибирає фонові шуми під час дзвінків чи запису аудіо. Ця функція не потребує нейронного процесора (NPU).

Ну й, звісно, Copilot з’явиться у вигляді окремої кнопки в системному треї. ШІ зможе змінювати налаштування системи та вмикати чи вимикати функції Windows за бажанням користувача.

Це оновлення також матиме всі нові функції зі штучним інтелектом, які компанія представила раніше, але для їхнього використання знадобиться новий ПК Copilot+. Комп’ютери Copilot Plus будуть доступні до 18 червня за ціною від $999.