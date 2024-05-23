Ось цей автомобіль Mercedes-AMG PureSpeed наразі має статус концепту, але вже зрозумілі його перспективи цілком реального втілення. Щоправда, автомобіль Mercedes PureSpeed не стане масовим – навіть навпаки: він відкриває лінійку Mythos, де будуть представлені виключно ексклюзивні моделі.

Чим привертає увагу Mercedes-AMG PureSpeed та що робить його ексклюзивним? По-перше, звісно дизайн! За основу концепту Mercedes PureSpeed взяли кабріолет Mercedes SL, проте від нього лишилася лише основна центральна частина кузова та дверцята, а решту деталей радикально змінено. Наприклад, передня частина отримала загострений ніс (наче акула) та широку решітку радіатора, встановлено нові ажурні колісні диски, поруч розмістилися додаткові аеродинамічні елементи, а задню частину прикрашає масивний дифузор.

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По-друге, в концепті Mercedes-AMG PureSpeed дуже цікаві технічні зміни. Так, одразу помітно відсутність лобового скла та присутність масивної центральної дуги – наче, HALO в гоночних болідах Формула-1. Такі асоціації також навіюють й два шоломи, які включені до комплектації автомобіля. Адже на відміну від 4-місного Mercedes SL, концепт-кар Mercedes-AMG PureSpeed виконано 2-місним.

Технічні характеристики моделі Mercedes-AMG PureSpeed наразі невідомі, проте очікується використання двигуна V8 у версії потужністю 585 к.с. або навіть 816 к.с. (якщо це буде гібрид). Випуск серійної моделі за мотивами концепту Mercedes-AMG PureSpeed заплановано вже на 2025 рік, всього буде вироблено лише 250 таких автомобілів. Можна не сумніватися, що вони швидко знайдуть своїх покупців серед шанувальників Mercedes.