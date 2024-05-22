Акторська гільдія SAG-AFTRA підтримала Скарлетт Йоганссон після того, як акторка висловила занепокоєння щодо штучного голосу для ChatGPT, який звучить схоже на її власний. Про це пише Reuters.

Недавно OpenAI представив нові аудіоінструменти, одним із яких став голос Sky у ChatGPT. Користувачі одразу звернули увагу на його схожість із голосом кіноакторки. Після того, як на ситуацію звернуло увагу чимало людей, стало відомо, що OpenAI призупиняє використання голосу Sky.

Тим часом Скарлетт Йоганссон заявила, що шокована ситуацією та була “змушена найняти адвоката”. Вона розповіла, що торік отримала пропозицію від гендиректора OpenAI Сема Альтмана озвучити аудіо-функцію для ChatGPT. Однак зрештою відмовилася від участі в проєкті.

Водночас Сем Альтман підкреслив, що голос Sky “не належить Скарлетт Йоганссон, і він ніколи не мав на меті бути схожим на її голос”.

Тепер у гільдії SAG-AFTRA, яка представляє інтереси 160 тисяч спеціалістів у галузі розваг та медіа по всьому світу, висловили вдячність акторці за її реакцію на ситуацію.

“Ми дякуємо пані Йоганссон за те, що вона висловилася з цього питання, яке має вирішальне значення для всіх членів SAG-AFTRA. Ми поділяємо її занепокоєння і повністю підтримуємо її право на ясність і прозорість щодо використовуваного голосу”, – зауважив представник гільдії.

Як відомо, SAG-AFTRA відіграла важливу роль у досягненні домовленостей з голлівудськими студіями щодо підвищення оплати праці та захисту акторів від використання штучного інтелекту.