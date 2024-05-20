OpenAI призупиняє використання у ChatGPT голосу Sky, щоб відреагувати на занепокоєння громадськості. По це написав інженер Тібор Блахо на платформі X.

За його словами, 400 акторів озвучення та екранізації пройшли прослуховування, що призвело до остаточного вибору п’яти різних голосів для використання у ChatGPT.

Йдеться про голоси Breeze, Cove, Ember, Juniper і Sky. За словами інженера, актори отримали винагороду вище ринкової, а їхні особистості зберігаються в таємниці.

“Обрані актори записувалися в Сан-Франциско, і їхні голоси були запущені в ChatGPT у вересні 2023 року, з постійною співпрацею для майбутніх удосконалень”, – уточнив Тібор Блахо.

Зауважимо, що чимало користувачів мережі звернули увагу на схожість Sky із голосом Скарлетт Йоганссон. Втім, інженер запевняє, що Sky не є імітацією відомої акторки.