Нещодавно на iOS 17.5 та навіть на iPadOS 17.5 з’явився новий баг, який відновлював старі видалені фото, зокрема непристойні. Тепер Apple випустила оновлення, яке має цю проблему виправити. Про це пише The Verge.

У понеділок, 20 травня, компанія випустила оновлення 17.5.1, де вказала, що “це оновлення містить важливі виправлення помилок і розв’язує рідкісну проблему, через яку фотографії, які зазнали пошкодження бази даних, могли знову з’являтися в бібліотеці Photos, навіть якщо їх було видалено”.

Попри те, що Apple визнала існування проблеми, компанія не давала жодних інших коментарів щодо цієї ситуації. Єдині коментарі щодо цього є лише в описі оновлення iOS.

Компанія згадує лише фото, хоча минулого тижня також були повідомлення про те, що старі повідомлення на автовідповідачі також з’явилися заново.

Видання The Verge також зверталося до компанії за коментарями щодо цієї проблеми, однак відповіді так і не отримало.

Нагадаємо, що минулого тижня користувачі почали скаржитися, що фото, які вони видаляли ще кілька років тому, почали заново з’являтися зверху бібліотеки. Ця проблема існувала навіть на пристроях, які були повністю скинуті до заводських налаштувань та на яких були виконані всі рекомендовані Apple дії для очистки пристрою перед продажем.