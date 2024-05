Користувачі почали скаржитися у соціальних мережах на те, що після оновлення до iOS 17.5 у їх пристроях почали з’являтися фото, які були видалені ще кілька років тому. Про це пише The Verge.

Один з користувачів розповів, що після оновлення iPhone у його бібліотеці з’явилися непристойні фотографії, які він видалив ще у 2021 році. Такі зображення з’являються, як щойно зроблені.

Інший користувач також розповів, що чотири фотографії з 2010 року постійно з’являються зверху бібліотеки, скільки б разів їх не видаляли. У коментарях на Reddit ще більше користувачів повідомляють, що зіткнулися з такою ж проблемою.

Така ж проблема є на iPadOS 17.5. Один з користувачів розповів, що повністю відновив свій старий iPad, який пізніше продав другу. Після оновлення операційної системи на цьому планшеті з’явилися старі фото, які жодним чином не могли там бути.

Окрім старих фотографій, з iOS 17.5 також знову почали з’являтися старі дзвінки та повідомлення на автовідповідачі.

After upgrading to iOS 17.5 on my Xr, voicemails that I had already listened to or deleted reappeared. Before the update, I had only one unheard voicemail, but now I have 26. pic.twitter.com/eqx1buJIx0

— Stacey (@ssmithdev) May 15, 2024