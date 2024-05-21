Acer анонсувала новий ноутбук на платформі Copilot+ – Acer Swift 14 AI. Пристрій було створено в тісній співпраці з Microsoft і Qualcomm. Ноутбук надійде у продаж в Україні на початку вересня 2024 році з очікуваною початковою ціною у 55 999 гривень.

Swift 14 AI матиме дві опції, для яких використовуватимуть процесори Snapdragon X Plus та Elite з вбудованою відеокартою Adreno з продуктивністю 3,8 терафлопс та нейронним процесором Qualcomm Hexagon, який може виконувати до 45 трильйонів операцій на секунду.

Пристрій оснащено модулями оперативної пам’яті LPDDR5X-8533 загальним обсягом до 32 ГБ і SSD-диском місткістю до 1 ТБ з інтерфейсом NVMe PCIe Gen 4.

Як і будь-який інший пристрій на платформі Copilot+, Swift 14 AI оптимізовано для роботи із ШІ. Тут є функція Recall, яка може допомогти користувачам швидко знайти будь-що, що вони бачили на своєму комп’ютері. Також тут є засіб синхронного перекладу Live Captions та засіб Cocreate для функцій генеративного штучного інтелекту.

Ноутбук в обох конфігураціях має дисплей із діагоналлю 14,5 дюйма на основі IPS-матриці з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Пристрої також будуть доступні у варіанті з сенсорним екраном.

Також для збільшення корисної площі цього дисплея розробники застосували підхід, який називається edge-to-edge. Екран сертифіковано на відповідність суворим вимогам стандарту TÜV Rheinland Eyesafe 2.0, який регламентує захист зору користувача від шкідливого впливу світла синього спектра.

Ноутбук оснащено засобами бездротового зв’язку стандартів Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Вони забезпечують передавання даних зі швидкістю до 5,8 Гбіт/с, причому максимальне значення затримки в мережі не перевищує 2 мс. Крім того, пристрій має декілька роз’ємів, зокрема два порти USB Type-C і два порти USB 3.2 Type-A.

Серед іншого Acer Swift 14 AI має інфрачервону вебкамеру формату 1440p QHD із системою з трьох мікрофонів і шторкою для захисту конфіденційності. Ноутбук також підтримує функцію захисту Windows Hello, яка забезпечує безпечний вхід у систему, розпізнаючи обличчя або біометричні прикмети користувача.

Як повідомляють в Acer, одним з основних пріоритетів у розробці товарів нового покоління для компанії залишається екологічність, тому ноутбук Swift 14 AI виготовляють, зокрема з повторно переробленого пластику і постачають в упаковці, яку можна повністю переробити.