Acer анонсувала новий ноутбук на платформі Copilot+ – Acer Swift 14 AI. Пристрій було створено в тісній співпраці з Microsoft і Qualcomm. Ноутбук надійде у продаж в Україні на початку вересня 2024 році з очікуваною початковою ціною у 55 999 гривень.

Acer оголосила про випуск ноутбука Swift 14 AI на платформі Copilot+

Swift 14 AI матиме дві опції, для яких використовуватимуть процесори Snapdragon X Plus та Elite з вбудованою відеокартою Adreno з продуктивністю 3,8 терафлопс та нейронним процесором Qualcomm Hexagon, який може виконувати до 45 трильйонів операцій на секунду.

Пристрій оснащено модулями оперативної пам’яті LPDDR5X-8533 загальним обсягом до 32 ГБ і SSD-диском місткістю до 1 ТБ з інтерфейсом NVMe PCIe Gen 4.

Acer оголосила про випуск ноутбука Swift 14 AI на платформі Copilot+

Як і будь-який інший пристрій на платформі Copilot+, Swift 14 AI оптимізовано для роботи із ШІ. Тут є функція Recall, яка може допомогти користувачам швидко знайти будь-що, що вони бачили на своєму комп’ютері. Також тут є засіб синхронного перекладу Live Captions та засіб Cocreate для функцій генеративного штучного інтелекту.

Ноутбук в обох конфігураціях має дисплей із діагоналлю 14,5 дюйма на основі IPS-матриці з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Пристрої також будуть доступні у варіанті з сенсорним екраном.

Acer оголосила про випуск ноутбука Swift 14 AI на платформі Copilot+

Також для збільшення корисної площі цього дисплея розробники застосували підхід, який називається edge-to-edge. Екран сертифіковано на відповідність суворим вимогам стандарту TÜV Rheinland Eyesafe 2.0, який регламентує захист зору користувача від шкідливого впливу світла синього спектра.

Acer оголосила про випуск ноутбука Swift 14 AI на платформі Copilot+

Ноутбук оснащено засобами бездротового зв’язку стандартів Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Вони забезпечують передавання даних зі швидкістю до 5,8 Гбіт/с, причому максимальне значення затримки в мережі не перевищує 2 мс. Крім того, пристрій має декілька роз’ємів, зокрема два порти USB Type-C і два порти USB 3.2 Type-A.

Серед іншого Acer Swift 14 AI має інфрачервону вебкамеру формату 1440p QHD із системою з трьох мікрофонів і шторкою для захисту конфіденційності. Ноутбук також підтримує функцію захисту Windows Hello, яка забезпечує безпечний вхід у систему, розпізнаючи обличчя або біометричні прикмети користувача.

Acer оголосила про випуск ноутбука Swift 14 AI на платформі Copilot+

Як повідомляють в Acer, одним з основних пріоритетів у розробці товарів нового покоління для компанії залишається екологічність, тому ноутбук Swift 14 AI виготовляють, зокрема з повторно переробленого пластику і постачають в упаковці, яку можна повністю переробити.