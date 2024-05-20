FILM.UA Group вже працює над кіноадаптацією українського мультфільму “Мавка. Лісова пісня”. У фільмі більше заглибляться в український фольклор та запропонують більш “хитромудрий” образ міфологічного героя. Про це повідомляє Variety.

“Сюжет і навіть персонажі будуть відрізнятися від анімації. “Лісова пісня” базувалася на нашій міфології та на творчості української поетеси Лесі Українки, але нам довелося переосмислювати персонажа для сімейної аудиторії. Тепер ми зможемо повернути все до того, як це було в легендах: більш таємничим і захоплюючим”, – сказала продюсерка Анна Єлісєєва.

Ірина Костюк, яка також буде продюсером фільму разом з Анною Єлісєєвою, розповіла, що хоча для них є великим викликом знімати фільм під час війни, вони вже навчилися адаптуватися до всіх перешкод. Вона також зазначила, що їхньою найбільшою метою був експорт української культури на весь світ.

Також відомо, що фільм більше не матиме вікових обмежень як у випадку з мультфільмом, тож нова “Мавка” зможе використовувати страшніші, трилерні елементи, але у фільмі також буде простір і для ще більш “інтенсивної” любовної історії.

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, прем’єра якого відбулася 2 березня 2023 року, за повідомленнями Variety, зібрала вже понад $21 мільйон та була показана у 148 країнах по всьому світу.

Також нагадаємо, що крім нового фільму, історія також отримає анімаційне продовження та мультсеріал.