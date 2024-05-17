Epic Games Store традиційно роздає ігри своїм користувачам, щоб завоювати їхню прихильність. Цього разу це – Dragon Age: Inquisition від BioWare.

“Інквізиція” вийшла у 2014 році та отримала нагороду “Гра року” на The Game Awards. Третя частина серії допрацювала бойову систему з минулих частин, зробивши її більш динамічною. Також у грі присутні персонажі з попередніх частин, із деякими навіть є можливість завести стосунки.

Гра добре отримала “на горіхи” через квести, які не витримували порівнянь ні з попередніми частинами серії, ні з іншою франшизою BioWare – Mass Effect. Також гру критикували за те, що фінал історії доводилося купувати окремо в доповненні.

Зараз видання Game of the Year Edition містить весь додатковий контент за грою та дає можливість насолодитися все ще хорошим проєктом від BioWare. Тим паче перед скорим анонсом наступної частини серії, яку покажуть вже влітку.