Європейський парламент ухвалив нові правила, які значно посилюють право споживачів на ремонт пристроїв у країнах ЄС. Нові правила не лише дають споживачам можливість звертатися до виробників із проханням про ремонт, але й припиняють спроби заблокувати ремонт сторонніми організаціями, повідомляє PC Gamer.

“Право споживачів на ремонт товарів тепер стане реальністю, – каже Рене Репасі, депутат Європарламенту. – Буде простіше і дешевше відремонтувати, а не купувати нові, дорогі речі”.

Нове законодавство подовжує гарантії виробників на 12 місяців. Згідно з новими правилами, компанії муситимуть інформувати споживачів про їхні права, пропонувати розширені юридичні гарантії та надавати економічно ефективні послуги з ремонту.

Крім того, виробники повинні будуть надавати комплектуючі та інструменти за розумною ціною і більше не зможуть блокувати ремонт апаратно чи програмно.

“Зокрема, виробники не можуть перешкоджати використанню вживаних або надрукованих на 3D-принтері запчастин ремонтними сервісами, а також не можуть відмовити в ремонті товару виключно з економічних причин або тому, що він був раніше відремонтований кимось іншим”, – зазначається в пресрелізі до закону.

Одним із виробників, який може не погодитися з новим законодавством, є компанія Apple, яка застосувала так зване спарювання деталей, щоб запобігти заміні певних компонентів сторонніми виробниками. Це означає, що навіть якщо користувач замінить деталь в iPhone на аналогічну, вона не буде розпізнана телефоном, якщо на це не буде офіційного дозволу від Apple.

Apple тепер потрібно буде обґрунтувати це та інші свої рішення з унеможливлення ремонту своїх пристроїв, можливо, навіть в чергових судах.