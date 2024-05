Засновник Telegram Павєл Дуров у своєму каналі звинуватив Signal у тому, що месенджер має зв’язки з урядом США. У пості він посилається на статтю від City-Journal, якою поділився Джек Дорсі, засновник Twitter.

У статті йдеться про те, що Signal отримав $3 мільйони у грантах від Open Technology Fund, проспонсорованої урядом організації, яку підозрюють у глибоких зв’язках з розвідкою США. Також там говориться про нинішню голову Signal Foundation Кетрін Мар, яка “почала свою кар’єру як підтримувана США агентка зі зміни режиму”.

У своєму пості Дуров зокрема каже, що Signal використовує систему шифрування, на розробку якої уряд США витратив $3 мільйони, і яка також використовується у WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messages та Skype. Він каже, що це виглядає так, наче компанії у США не мають права розробляти власне шифрування.

Далі він також почав розповідати, що на відмінну від Telegram, Signal не дає можливості переконатися, що його код на GitHub є тим самим кодом, який використовується у програмі для iPhone, оскільки компанія відмовилася додавати відтворювані збірки для iOS.

Він також звинуватив WhatsApp у тому, що компанія не публікує жодний код для своїх застосунків, що робить її слова про конфіденційність “ще більш очевидним цирковим трюком”.

На сторону Дурова також став Ілон Маск, який написав у X, що є безліч відомих вразливостей у месенджері, з якими нічого не роблять. Попри це, його одразу поправили за допомогою Community Notes, зазначивши, що немає жодних відомих прикладів таких вразливостей.

