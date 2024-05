У той час, коли Microsoft закриває чотири студії Bethesda, Activision запускає нову – Elsewhere Entertainment. Команда буде розташована у Варшаві та матиме повний доступ до ресурсів Activision.

Студія займатиметься розробкою нової франшизи, яку поки що описують як сюжетну та визначну для жанру AAA гру. Також Activision інформує, що нова франшиза матиме “міцну спадщину, яка резонує далеко за межами ігор”.

В офіційній заяві йдеться про те, що Elsewhere буде преміальною та самодостатньою студією, яка “спрямована на створення середовища, яке надихає на сміливі та різноманітні ідеї”.

До складу Elsewhere Entertainment входять розробники, які працювали над такими іграми як The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division та Far Cry.

Поки інформація про майбутні проєкти студії не повідомляється, а команда ще набирає персонал та шукає “кращих у своєму класі талантів з усієї галузі та всього світу, щоб допомогти створити найсучасніший ігровий досвід нового покоління”.