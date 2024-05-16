Історія довкола невдалої реклами нового iPad Pro від Apple не вщухає. Над роликом, який нещодавно наробив чимало галасу, тепер покепкувати у Samsung. Про це повідомляє The Verge.

Йдеться про відео, в якому гідравлічний прес знищує різні предмети, зокрема музичні інструменти. У короткому ролику буквально розчавили гітару та піаніно – від перегляду такої реклами стає сумно та навіть зле.

Відео 7 травня показав гендиректор Apple Тім Кук, компанія також оприлюднила його в YouTube. Однак через критику аудиторії виробник вдався до незвичного кроку та вибачився за рекламу. Також він вирішив не розміщувати її на телебаченні.

Тепер у ситуацію “втрутилися” в Samsung Mobile. На платформі X з’явився інший ролик – із підписом UnCrush. У ньому дівчина переступає через уламки та розлиту фарбу, що нагадує кінцівку відео від Apple.

Після цього вона бере в руки понівечену гітару та починає награвати мелодію. У цей момент дівчина дивиться на ноти, які, звісно, показані на планшеті Galaxy Tab S9. На завершення з’являється напис: “Творчість неможливо придушити”.