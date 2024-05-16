Стримінговий сервіс Netflix підрахував, що щомісячна кількість активних користувачів його плану підписки із підтримкою реклами досягла 40 млн. Про це повідомляє Bloomberg.

Передплатники тарифу з рекламою складають понад 40% від загальної кількості підписників у країнах, де Netflix пропонує таку опцію. А от загалом компанія зараз має 270 мільйонів підписників по всьому світу.

Netflix працює над тим, щоб зробити продаж реклами основною новою статтею доходу. Тепер стримінг має намір запустити власну платформу рекламних технологій для підтримки цієї зростаючої частини свого бізнесу.

Передбачається, що наявність власної платформи дозволить компанії пропонувати спонсорам нові способи купівлі реклами, а також вимірювати її ефективність.

До слова, у квітні Netflix заявив, що припинить щоквартально звітувати про кількість власних підписників. Замість цього компанія робитиме відповідні оголошення після досягнення знакових показників.