Netflix заявив, що припинить щоквартально звітувати про кількість власних підписників. Це рішення розглядається як ознака того, що роки завоювання клієнтів у “війнах” за потокове відео добігають кінця, пише Reuters.

Стримінг припинить розкривати щоквартальну інформацію про кількість абонентів, починаючи з I кварталу 2025 року. Замість цього компанія робитиме відповідні оголошення після досягнення знакових показників.

За підсумками I кварталу 2024 року Netflix зміг залучити 9,3 мільйона нових клієнтів. Показник виявився майже вдвічі вищим порівняно з прогнозами аналітиків. Станом на кінець березня загальна кількість абонентів стримінгового сервісу досягла 269,6 мільйона.

“Ця зміна справді мотивована бажанням зосередитися на ключових показниках, які, на нашу думку, мають найбільше значення для бізнесу”, – сказав один із очільників Netflix Грег Пітерс.

До слова, в лютому аналітики з UBS Securities розповіли, що у 2024 році Netflix підніме ціни, щоб пришвидшити зростання доходів та прибутків.