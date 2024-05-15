Співзасновник та головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер йде з компанії. Про це написав генеральний директор гіганта у галузі ШІ Сем Альтман.

“Ілля та OpenAI розлучаються. Це дуже сумно для мене; Ілля, безумовно, один із найвидатніших умів нашого покоління, дороговказ у нашій галузі та близький друг. Його блиск і бачення добре відомі; його теплота і співчуття менш відомі, але не менш важливі. Без нього OpenAI не був би тим, чим він є”, – повідомив він на платформі X.

За словами Сема Альтмана, в Іллі Суцкевера є дещо важливе для нього особисто, над чим він збирається працювати. Водночас гендиректор OpenAI оголосив, що новим головним науковим співробітником компанії стане Якуб Пахоцкі.

“Він керував багатьма нашими найважливішими проєктами, і я впевнений, що він приведе нас до швидкого і безпечного прогресу на шляху до нашої місії – забезпечити, щоб AGI (загальний ШІ – ред.) приносив користь кожному”, – додав Сем Альтман.

Нагадаємо, що Іллю Суцкевера називали одним з ініціаторів минулорічного звільнення Сема Альтмана, з яким він конфліктував через швидкість виводу нових продуктів на ринок та їхнє комерційне застосування.

Історія зі звільненням гендиректора OpenAI розвивалася стрімко, але завершилася доволі очікувано – Сем Альтман повернувся до посади в компанії.