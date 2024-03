A Twisted Path to Renown, багатокористувацький extraction-шутер від української студії Game Labs, отримав сторінку у Steam та приблизну дату релізу у Дочасному доступі – червень 2024 року.

Події гри відбуватимуться в Америці в 1899 році, де можна буде сповна відчути дух тих часів. Гравцям потрібно буде зануритися у керовану гравцями економіку, складну систему ремесел, дослідження та інше.

Окрім розбудови власного бізнесу та нарощування статків, гравці матимуть доступ до великої кількості різноманітної зброї, можливість полювання на диких тварин та обережно заходити на території військових, ворожих таборів бандитів, фермерів чи корінних мешканців.

Гравці отримають різні можливості здобуття нових ресурсів та нагород, від полювання до експедицій, проте яким би вибір не був, небезпеки не уникнути.

Game Labs обіцяють, що в A Twisted Path to Renown буде багато автентичної зброї, реалістичні елементи виживання, крафтинг за допомогою якого можна буде створити майже все, цікава система полювання та багато іншого.

Якщо ж ви не хочете чекати на реліз у Steam, A Twisted Path to Renown можна придбати на офіційному сайті розробника та одразу отримати можливість грати. Тим паче зараз там гру віддають зі знижкою.

Київська студія Game Labs, яка у травні 2021 р. стала частиною шведського ігрового холдингу Stillfront, відома завдяки серії стратегій Ultimate General / Ultimate Admiral та грі This Land is My Land. З моменту створення у 2013 році студія випустила вже 6 ігор, ще три проєкти, включаючи A Twisted Path to Renown, знаходься на різних стадіях виробництва.