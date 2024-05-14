Sony оголосила, що її операційний прибуток у 2023 фінансовому році порівняно з попереднім роком зменшився на 7% через послаблення результатів фінансового підрозділу. Про це повідомляє CNBC.

Операційний прибуток японської компанії у році, який закінчився у березні, склав 1,2 трлн ієн ($7,67 млрд). Натомість дохід Sony минулого фінансового року збільшився на 19%, до 13 трлн ієн ($83,1 млрд).

Sony пояснила, що її бізнес фінансових послуг був основним сегментом, який вплинув на зменшення прибутку. У 2023 році операційний прибуток підрозділу скоротився до 173,6 млрд ієн ($1,1 млрд).

Щодо продажів PlayStation 5, то вони склали 20,8 млн одиниць у 2023 фінансовому році. Це трохи поступається нещодавно переглянутим розрахункам компанії – ще в лютому її прогноз щодо продажів оцінювався на рівні 21 млн одиниць. А до того компанія планувала продати 25 млн консолей у 2023 фінансовому році.

У нинішньому фінансовому році, якій закінчиться в березні 2025-го, японський гігант розраховує продати 18 млн одиниць PlayStation 5.