Sony розповіла, що очікує близько 21 млн проданих консолей PlayStation 5 у фінансовому році, який закінчується в березні. Це поступається попередньому прогнозу в 25 млн. Внаслідок цього, вартість компанії впала приблизно на $10 млрд.

Як пише CNBC, аналітики ще раніше повідомляли, що 25 млн – це надто висока ціль. Крім того, вони сказали, що продажі консолей не є головною проблемою компанії, на відміну від зниження прибутку в її ключовому ігровому бізнесі.

У кварталі, який закінчився в грудні, лише 6% прибутку компанії було від ігрового бізнесу. Роком раніше цей показник складав 9%. У кварталі з січня по березень 2022 року прибутки від ігрового бізнесу Sony були на рівні 12-13%.