Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass у другій половині травня 2024 р. — так звана “друга хвиля”.

Вже доступно:

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, PC)

Обіцяна у минулому анонсі класична пригодницька гра повернулася до Game Pass. Це не ремейк, а оригінальна версія, але в українському магазині (а відтак і у Game Pass) вона, на жаль, відсутня.

Незабаром у Game Pass

Chants of Sennaar (Cloud, Console, PC) – 15 травня

Пригодницька гра, ігровий процес якої побудований на розв’язанні головоломок та мініігор для перекладу вигаданих мов, з елементами стелсу.



EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 травня

Остання на сьогодні частина відомого хокейного симулятора від Electronic Arts.

Immortals of Aveum (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play – 16 травня

Однокористувацький шутер від першої особи з магією. Immortals of Aveum вийшов минулого року, отримав змішані відгуки й низькі продажі.

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 21 травня

Найгучніший проєкт у цій роздачі. Senua’s Saga: Hellblade II — дуже очікувана пригодницька гра, сиквел відомої Hellblade: Senua’s Sacrifice, потрапить у каталог Game Pass у день релізу.



Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 травня

Симулятор будівництва… галактичної лікарні, Galacticare також з’явиться у каталозі в день свого релізу.

Hauntii (Cloud, Console, PC) – 23 травня

Пригодницька гра про “наївного привида”, Hauntii має унікальний художній стиль, створений вручну. І також потрапляє у каталог Game Pass у день релізу.

Moving Out 2 (Cloud, Console, PC) – 28 травня

Гра про організацію переїзду і перевезення речей, Moving Out 2 — сиквел гри 2021 р., ігровий процес якої є сумішшю стратегії, головоломки та ігор для вечірок.

Humanity (Cloud, Console, PC) – 30 травня

Пазл-платформер з елементами стратегії у реальному часі, гравець має скеровувати людський натовп і допомагати йому досягти мети.

Lords of the Fallen (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 30 травня

Польська рольова гра у жанрі soulslike, сиквел гри 2014 р. з такою самою назвою.



Firework (PC) – 4 червня

Китайський “горор-пазл”, в якому новачок-поліцейський розслідує закриту справу про бійню у глухому гірському селі.

Rolling Hills (Cloud, Console, PC) – 4 червня

Симулятор сільського ресторану, в якому робот шеф-кухар готує суші.

Також звертаємо увагу, що 31 травня каталог Game Pass залишать Chicory: A Colorful Tale, Farworld Pioneers, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle, Pac-man Museum Plus, Little Witch in the Woods та Railway Empire II.