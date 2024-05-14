Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass у другій половині травня 2024 р. — так звана “друга хвиля”.
Вже доступно:
Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, PC)
Обіцяна у минулому анонсі класична пригодницька гра повернулася до Game Pass. Це не ремейк, а оригінальна версія, але в українському магазині (а відтак і у Game Pass) вона, на жаль, відсутня.
Незабаром у Game Pass
Chants of Sennaar (Cloud, Console, PC) – 15 травня
Пригодницька гра, ігровий процес якої побудований на розв’язанні головоломок та мініігор для перекладу вигаданих мов, з елементами стелсу.
EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 травня
Остання на сьогодні частина відомого хокейного симулятора від Electronic Arts.
Immortals of Aveum (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play – 16 травня
Однокористувацький шутер від першої особи з магією. Immortals of Aveum вийшов минулого року, отримав змішані відгуки й низькі продажі.
Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 21 травня
Найгучніший проєкт у цій роздачі. Senua’s Saga: Hellblade II — дуже очікувана пригодницька гра, сиквел відомої Hellblade: Senua’s Sacrifice, потрапить у каталог Game Pass у день релізу.
Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 травня
Симулятор будівництва… галактичної лікарні, Galacticare також з’явиться у каталозі в день свого релізу.
Hauntii (Cloud, Console, PC) – 23 травня
Пригодницька гра про “наївного привида”, Hauntii має унікальний художній стиль, створений вручну. І також потрапляє у каталог Game Pass у день релізу.
Moving Out 2 (Cloud, Console, PC) – 28 травня
Гра про організацію переїзду і перевезення речей, Moving Out 2 — сиквел гри 2021 р., ігровий процес якої є сумішшю стратегії, головоломки та ігор для вечірок.
Humanity (Cloud, Console, PC) – 30 травня
Пазл-платформер з елементами стратегії у реальному часі, гравець має скеровувати людський натовп і допомагати йому досягти мети.
Lords of the Fallen (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 30 травня
Польська рольова гра у жанрі soulslike, сиквел гри 2014 р. з такою самою назвою.
Firework (PC) – 4 червня
Китайський “горор-пазл”, в якому новачок-поліцейський розслідує закриту справу про бійню у глухому гірському селі.
Rolling Hills (Cloud, Console, PC) – 4 червня
Симулятор сільського ресторану, в якому робот шеф-кухар готує суші.
Також звертаємо увагу, що 31 травня каталог Game Pass залишать Chicory: A Colorful Tale, Farworld Pioneers, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle, Pac-man Museum Plus, Little Witch in the Woods та Railway Empire II.
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