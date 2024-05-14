Найбільший у США власник кабельної мережі та найбільший інтернет-провайдер Comcast запропонує своїм користувачам набір із трьох стримінгових сервісів – Netflix, Apple TV+ та Peacock. Про це повідомляє Variety.

Гендиректор компанії Браян Робертс під час конференції розповів, що новий набір під назвою StreamSaver буде доступний усім клієнтам широкосмугового, телевізійного та мобільного зв’язку Comcast.

Звісно, набір коштуватиме дешевше, ніж якби користувачі платили за кожен стримінговий сервіс окремо. За словами Робертса, ціна буде набагато нижчою порівняно з іншими доступними зараз пропозиціями. Проте точна вартість поки не повідомляється.

Нещодавно схожий набір анонсували компанії Disney та Warner Bros., які продаватимуть набором три свої стримінгові сервіси – Disney+, HBO та Hulu.

Рішення створювати набори зі своїх сервісів також з’явилося через бажання компаній зменшити кількість користувачів, які скасовують підписки. Компанії сподіваються, що у такий спосіб стримінгові сервіси зможуть краще втримувати свою аудиторію.