Компанії Walt Disney та Warner Bros Discovery запустять стримінговий бандл, тобто набір, із сервісами Disney+, Hulu та Max у США цього літа. Про це повідомляє Reuters.

Із постійно зростаючою кількістю різноманітних сервісів, користувачам стає важко вслідкувати за всіма своїми підписками й новий бандл має на меті це спростити.

Підписники зможуть обрати план для кожного зі сервісів та сплачувати усі підписки одним платежем та, можливо, зможуть платити менше за бандл, аніж якби платили за кожен сервіс окремо.

У межах цього набору стримінгових сервісів користувачі отримають доступ до усіх шоу Disney, Marvel та Star Wars, серіалів HBO з Max, шоу PF, ABC, каналів Discovery та багато іншого.

Наразі інші подробиці цієї співпраці невідомі. Невідомо також, чи планують розширювати такий план поза США, але обидві компанії обіцяють більше розповісти про співпрацю протягом кількох наступних тижнів.