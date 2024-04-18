Ghost of Tsushima Director’s Cut виходить на ПК вже зовсім скоро – 16 травня. Напередодні цього у PlayStation поділилися її технічними вимогами та розповіли, що це буде їхня перша гра на ПК, яка отримає оверлей PlayStation.

Ghost of Tsushima Director’s Cut використовує новий оверлей PlayStation, до якого входить ваш список друзів, трофеї, налаштування та профіль PlayStation. Оверлей буде доступний на Windows, його можна буде викликати з меню гри або натиснувши комбінацію клавіш Shift + F1.

За допомогою нового оверлея гравці зможуть отримувати такі ж трофеї, як і на PlayStation, а додатково гра ще й підтримуватиме досягнення у Steam та Epic Games Store.

Завдяки підтримці кросплея гравці у режимі Legends на ПК зможуть об’єднуватися з гравцями на консолях PlayStation 4 і PlayStation 5 і використовувати внутрішньоігровий голосовий чат для спілкування. Для цього потрібно буде ввійти у свій обліковий запис PlayStation Network, щоб отримати доступ до режиму Legends.

Крім того, Nixxes Software поділилася технічними вимогами ПК-порту Ghost of Tsushima. Гра вимагатиме 75 ГБ вільного місця та 16 ГБ оперативної пам’яті, а для гри у 60 FPS в 1080p знадобиться Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 та RTX 2060 або Radeon RX 5600 XT.