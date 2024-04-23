Apple придбала французький стартап Datakalab, який фокусується на штучному інтелекті та працює з технологією computer vision. Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на журнал Challenges.

За інформацією медіа, угоду було завершено в грудні минулого року. До цього в компанії працювало від 10 до 20 співробітників.

“Datakalab – це французька технологічна компанія, яка розробляє алгоритми комп’ютерного аналізу зображень для вимірювання потоків у громадському просторі. Зображення миттєво перетворюються на анонімні статистичні дані, які обробляються локально за 100 мс”, – посилається видання на інформацію зі сайту компанії, який наразі не працює.

За даними медіа, стартап не зберігає жодних зображень чи персональних даних, а лише статистичні дані. Продукти Datakalab побудовані за принципом Privacy by Design.

У травні 2020 року Datakalab співпрацювала з урядом Франції, щоб впровадити інструменти штучного інтелекту в транспортну систему Парижа для перевірки того, чи носять люди маски для обличчя.

Про нинішню угоду було повідомлено Європейській комісії цього місяця. Два засновники Datakalab не приєдналися до Apple, але багато інших співробітників перейшли в компанію.