Вбудований у Windows інструмент для скриншотів Snipping Tool отримав оновлення з набором нових функцій, зокрема можливість зчитувати QR-коди, але Microsoft на цьому не збирається зупинятися.

Як пише TechRadar з посиланням на пост у X від користувача PhantomOcean3, Snipping Tool також може отримати функцію з Bing.

Another feature coming soon to Snipping Tool (yes, more!): visual search with Bing. pic.twitter.com/h6HOblr0Rq

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) May 9, 2024