Вбудований у Windows інструмент для скриншотів Snipping Tool отримав оновлення з набором нових функцій, зокрема можливість зчитувати QR-коди, але Microsoft на цьому не збирається зупинятися.

Як пише TechRadar з посиланням на пост у X від користувача PhantomOcean3, Snipping Tool також може отримати функцію з Bing.

Another feature coming soon to Snipping Tool (yes, more!): visual search with Bing. pic.twitter.com/h6HOblr0Rq — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) May 9, 2024

Як можна здогадатися з посту, Snippint Tool отримає можливість пошуку схожих зі зробленого скриншоту картинок у власному пошуковику компанії Bing.

Наразі до кінця не відомо, яким саме чином працюватиме пошук, але ймовірно це буде схоже на функцію пошуку зображення, яка є у браузерах.

Хоч це і виглядає як чергова спроба прорекламувати Bing, та, потенційно Edge, бо де ж ще показуватимуть результат, ця функція на ділі може виявитися корисною для певних користувачів. Хоча й скарги на те, що Microsoft ще більше засмічує інтерфейс Snipping Tool також будуть.

Нову функцію знайшли у збірці 11.2404.37.0, яка не є частиною нового оновлення.