Microsoft додає розпізнавання QR-кодів у свій інструмент Snipping Tool у Windows 11. 9 травня почалося розповсюдження оновлення для тестувальників Windows Insider, яке автоматично скануватиме QR-коди на скриншотах, пише The Verge.

Автоматичне виявлення QR-коду спрацює після натиску на кнопку Print Screen та обведення області екрану з кодом. Snipping Tool зчитає QR-код та додасть його опис на скриншоті.

Крім того, користувачі зможуть у декілька кліків додавати емодзі до своїх знімків екрана. Нова опція буде частиною панелі інструментів фігур. Емодзі можна буде регулювати за розміром та кутом нахилу.

Microsoft також додає можливість змінювати параметр прозорості фігур і кольори контурів. Знову з’являється й інструмент лінійки, який можна увімкнути або вимкнути за допомогою комбінації клавіш CTRL + R.

Разом з оновленням Snipping Tool Microsoft також оновлює назву функції Paint Cocreator, яка працює на основі штучного інтелекту. Тепер вона називається Image Creator, але працюватиме точно так само, як і зараз, дозволяючи створювати зображення текстовими запитами.