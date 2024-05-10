Microsoft у липні запустить на смартфонах власний онлайн-магазин для своїх ігор, створивши альтернативу магазинам застосунків Apple та Google, повідомляє Bloomberg.

Йдеться про браузерний магазин, який буде доступний на всіх пристроях у всіх країнах, незалежно від політики платформи. Також всі ігри та внутрішньоігрові покупки в магазині будуть кросплатформенними.

Компанія має намір полегшити гру на консолях, комп’ютерах і мобільних пристроях. За словами президентки Xbox Сари Бонд, першим доповненням до вебмагазину може стати кросплатформенна Minecraft.

Також Microsoft планує надавати своїм покупцям знижки, якщо вони користуватимуться магазином компанії.

У минулому так вже робила Epic, пропонуючи своїм користувачам 20% знижку на валюту у Fortnite на її власному сайті. У відповідь Apple і Google видалили Fortnite зі своїх магазинів додатків.

Epic подала позови проти обох технологічних гігантів, звинувачуючи їх у незаконному монопольному контролі над екосистемами мобільних телефонів.

Минулої осені стало відомо, що Epic Games виграла гучну антимонопольну справу проти Google. Після цього в Google заявили про апеляцію.