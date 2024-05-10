Apple використовуватиме процесор M2 Ultra для центрів обробки даних, щоб забезпечити роботу функцій штучного інтелекту, які представлять в оновленнях операційних систем цього року. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія використовуватиме процесор M2 Ultra з торішніх Mac Studio та Mac Pro, який буде перероблений для роботи у серверах. Також повідомляється, що Apple вже розглядає майбутні версії покращення центрів обробки даних на основі процесора M4.

Сервери використовуватимуть для функцій генеративного ШІ, підсумування довгих текстів та створення довгих відповідей для повідомлень чи електронних листів.

Водночас простіші ШІ-функції, як-от підсумувати пропущені сповіщення чи повідомлення, виконуватимуться напряму на власних потужностях iPhone, iPad та Mac.

Попри це, Apple не планує використовувати лише власні потужності для роботи штучного інтелекту через хмару. Надалі компанія також звертатиметься до третіх сторін як і у випадку з iCloud та іншими хмарними сервісами.

“У нас є власні потужності центру обробки даних, а потім ми використовуємо потужності третіх сторін. Ця модель добре працювала для нас історично, і ми плануємо продовжувати працювати в тому ж напрямку й надалі”, – розповів головний фінансовий директор Лука Мастерс під час фінансового звіту.

Нагадуємо, що раніше також повідомлялося про плани компанії виготовити власні чипи у межах Project ACDC (Apple Chips in Data Center).