Apple працює над власними чипами для центрів обчислення даних для роботи програмного забезпечення штучного інтелекту. Про це пише Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

Проєкт має кодове ім’я Project ACDC (Apple Chips in Data Center) та націлений на те, щоб використовувати досвід компанії у дизайні чипів для своєї серверної інфраструктури.

Повідомляється, що проєкт перебуває в роботі вже протягом кількох років, але джерела знайомі зі справою не впевнені, чи буде він колись публічно розкритий.

Водночас Марк Гурман із Bloomberg у X написав, що проєкт було скасовано й що, на його думку, компанія не повертатиметься до розробки власних чипів, оскільки це дорого.

On Apple and AI servers: Apple started a project ~’18 to develop server chips to offload from those used by Google etc. That project was canceled. I don’t believe Apple would make its own AI server chips because of cost, lack of a differentiator and on-device nature of its LLM.

— Mark Gurman (@markgurman) May 7, 2024