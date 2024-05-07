Apple працює над власними чипами для центрів обчислення даних для роботи програмного забезпечення штучного інтелекту. Про це пише Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

Проєкт має кодове ім’я Project ACDC (Apple Chips in Data Center) та націлений на те, щоб використовувати досвід компанії у дизайні чипів для своєї серверної інфраструктури.

Повідомляється, що проєкт перебуває в роботі вже протягом кількох років, але джерела знайомі зі справою не впевнені, чи буде він колись публічно розкритий.

Водночас Марк Гурман із Bloomberg у X написав, що проєкт було скасовано й що, на його думку, компанія не повертатиметься до розробки власних чипів, оскільки це дорого.