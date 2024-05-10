Минулого року ASUS випустила власну портативну ігрову систему ROG Ally (див. наш огляд) – дуже цікаву Windows-“консоль” на базі APU AMD Ryzen. І от зараз компанія повідомила, що у другій половині цього року планує випустити її оновлену версію – ROG Ally X.

Система не отримає великого оновлення — це не буде “наступне покоління”, ROG Ally X базуватиметься на тому самому чипсеті AMD Ryzen Z1 Zen 4 і матиме той самий 7-дюймовий Full HD екран з адаптивною частотою 48-120 Гц.

Головною відмінністю стане значно покращена автономність — це була, мабуть, головна вада оригінальної системи (в наших тестах ROG Ally на акумуляторі “жив” в іграх менше ніж 2 години). Причому виробник досягне цього не коштом оптимізації платформи, а встановленням значно більшого акумулятора.

Як повідомляє The Verge, у розмові з ними старший віцепрезидент компанії Шон Єн запевнив, що автономна робота пристрою збільшиться “значно більше, ніж на 40%”. Точні специфікації наразі не розкриваються, але, за словами Шона Єна, ROG Ally X у найгіршому сценарії працюватиме в іграх від акумулятора точно понад 3 години.

Також в оновленій версії збільшиться ємність оперативної пам’яті (знов-таки, невідомо, наскільки) і з’явиться можливість встановити “стандартний” SSD-накопичувач: в ROG Ally X буде слот для M.2 2280 замість поточного M.2 2230.

Крім того, виробник обіцяє нові модулі джойстиків, які можна буде ремонтувати та навіть замінювати, і покращену ергономіку корпусу. До речі, про корпус – ROG Ally X буде у більш звичному чорному кольорі.

Оновлена система пропонуватиметься за дещо вищою ціною, оригінальний ROG Ally також залишиться у продажу і, можливо, отримає знижку.