Представники Пентагону, які співпрацюють з компанією SpaceX Ілона Маска, змогли зупинити несанкціоноване використання терміналів Starlink російськими військовими. Про це розповів помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб, пише Bloomberg.

За його словами, США активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню росією терміналів Starlink.

“На даний момент ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв’язку, – сказав Джон Пламб. – Хоча це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми вже впоралися з нею і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною”.

Чиновник не став уточнювати, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання терміналів Starlink з боку окупантів.

Термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в росії на таких платформах, як сайт електронної комерції Ozon. Продавці стверджують, що вони працюють за передплатою, оформленою на ім’я мешканців європейських країн, де ця технологія ліцензована, і кажуть, що зв’язок працює – не в глибині росії, а поблизу прикордонних регіонів, таких як окуповані території України.

Помічник міністра зауважив, що попри всі спірні публічні коментарі Ілона Маска SpaceX залишається надійним партнером Сполучених Штатів.

До слова, у лютому цього року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров заявив, що в Мінцифри України запропонували SpaceX можливе рішення щодо відключення Starlink у російських окупантів.