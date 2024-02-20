У Міністерстві цифрової трансформації України запропонували компанії SpaceX можливе рішення щодо відключення Starlink у російських окупантів. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров в інтерв’ю «Суспільному».

«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було», – розповів він.

Водночас Михайло Федоров уточнив, що не знає, як вирішиться ця ситуація.

«Але ми знайшли цей алгоритм, запропонували його. Точніше, компанія SpaceX вже подібне щось робила з урядом Ізраїлю, от ми таке запропонували», – сказав посадовець.

Говорячи про те, чи має SpaceX змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Михайло Федоров зауважив, що така можливість є. Проте, за його словами, «для нас це також буде катастрофічно».

«Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов’язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з’являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX», – пояснив віцепрем’єр.

Також він зазначив, що не вірить в існування зв’язку між тим, що в російської армії з’явилися Starlink та тим, як Ілон Маск нині коментує війну.

«Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям», – заявив Михайло Федоров.

За його словами, технологічно потрібно виключити Starlink, які використовують росіяни, і зробити так, щоб в українців вони продовжили працювати.