Платформа TikTok та її материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про можливу заборону соцмережі в країні. Про це пише Reuters.

Йдеться про закон, який нещодавно підписав Президент США Джо Байден. Він передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance впродовж року не продасть платформу. Документ до цього підтримала Палата представників та Сенат.

Проте TikTok та ByteDance стверджують, що закон порушує Конституцію США, зокрема Перш поправку щодо захисту свободи слова. У позові також сказано, що продаж “просто неможливий: ні з комерційної, ні з технологічної, ні з юридичної точки зору”.

“Немає сумнівів: Акт (закон) змусить закрити TikTok до 19 січня 2025 року, змусивши замовчати 170 мільйонів американців, які використовують платформу для спілкування способами, які неможливо повторити в іншому місці”, – йдеться в позові.

Раніше повідомлялося, що ByteDance скоріше обере варіант закрити TikTok у США, ніж продати соцмережу, якщо більше не матиме законних методів для боротьби із американським законодавством про заборону TikTok у країні.

До слова, нещодавно глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключила вірогідність заборони TikTok на території Євросоюзу.