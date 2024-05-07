Remedy Entertainment у листі інвесторам повідомила, що скасовує розробку преміального кооперативного шутера, відомого як Codename Kestrel, щоб сфокусуватися на наявних франшизах.

Компанія з 2021 року працювала над грою разом із Tencent, але наприкінці минулого року було ухвалено рішення змінити підхід до гри. Тоді проєкт змінив назву з Vanguard на Kestrel та перестав бути безплатним.

Тепер Remedy разом із Tencent вирішили скасувати розробку гри повністю, щоб мати більше можливостей зосередитися на іграх за іншими франшизами.

Команда, яка працювала на Kestrel, буде перенаправлена на інші проєкти у роботі. Крім того, заплановані інвестиційні потреби для Kestrel видаляються, а загальні потреби Remedy у наборі персоналу зменшуються.