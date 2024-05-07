Remedy Entertainment у листі інвесторам повідомила, що скасовує розробку преміального кооперативного шутера, відомого як Codename Kestrel, щоб сфокусуватися на наявних франшизах.
Компанія з 2021 року працювала над грою разом із Tencent, але наприкінці минулого року було ухвалено рішення змінити підхід до гри. Тоді проєкт змінив назву з Vanguard на Kestrel та перестав бути безплатним.
Тепер Remedy разом із Tencent вирішили скасувати розробку гри повністю, щоб мати більше можливостей зосередитися на іграх за іншими франшизами.
Команда, яка працювала на Kestrel, буде перенаправлена на інші проєкти у роботі. Крім того, заплановані інвестиційні потреби для Kestrel видаляються, а загальні потреби Remedy у наборі персоналу зменшуються.
“Kestrel була дуже перспективною, але проєкт все ще перебував на стадії концепту. Інші наші проєкти успішно просунулися й переходять на наступні етапи розвитку, і збільшення уваги до них дає нам переваги. Ми можемо перерозподілити талановитих розробників Kestrel для цих інших ігрових проєктів, і багато наших функцій підтримки будуть зосереджені на їхній роботі. Це ще один спосіб гарантувати успішний розвиток наших ігрових проєктів. Я хочу подякувати нашій команді розробників Kestrel. Хоча ми вирішили припинити проєкт, щоб отримати більше переваг від Remedy, наша команда добре попрацювала та надала нам цінні знання. Я також хочу подякувати Tencent за їхнє партнерство”, – каже гендиректор Remedy Теро Віртала.
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