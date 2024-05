Nintendo повідомила в Х, що зробить оголошення про наступника ігрової консолі Switch протягом цього фінансового року, який закінчується у березні 2025 року.

Компанія також повідомила, що проведе презентацію Nintendo Direct у червні, на якій не буде згадано нову консоль. Презентація буде присвячена іграм, які вийдуть на Nintendo Switch в другій половині 2024 року.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

