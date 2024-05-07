Nintendo повідомила в Х, що зробить оголошення про наступника ігрової консолі Switch протягом цього фінансового року, який закінчується у березні 2025 року.

Компанія також повідомила, що проведе презентацію Nintendo Direct у червні, на якій не буде згадано нову консоль. Презентація буде присвячена іграм, які вийдуть на Nintendo Switch в другій половині 2024 року.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct… — 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) May 7, 2024

“Це Фурукава, президент Nintendo. Ми зробимо оголошення про наступника Nintendo Switch протягом цього фінансового року. Минуло понад дев’ять років відтоді, як ми оголосили про існування Nintendo Switch у березні 2015 року. У червні цього року ми проведемо пряму лінію Nintendo Direct, присвячену лінійці програмного забезпечення Nintendo Switch на другу половину 2024 року, але, будь ласка, майте на увазі, що під час цієї презентації не буде жодної згадки про наступника Nintendo Switch”, – повідомила Nintendo в Х.

Раніше бразильський журналіст Педро Енріке Лутті Ліппе повідомляв, що очікуваний реліз ігрової консолі Nintendo Switch 2 може бути перенесений на початок 2025 року.